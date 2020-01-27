Происшествия

Житель Стругокрасненского района, избивший знакомого бутылкой, получил полгода исправительных работ

Прокуратурой Стругокрасненского района поддержано государственное обвинение по уголовном уделу в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровья человеку.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, мужчина обвинялся в том, что 17 ноября прошлого года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес потерпевшему один удар по голове стеклянной бутылкой из-под водки. В результате потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства.

Приговор суда вступил в законную силу.