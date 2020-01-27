Происшествия

Полгода лишения свободы получил стругокрасненский дебошир, сломавший ребро знакомому на свадьбе

Прокуратурой Стругокрасненского района поддержано государственное обвинение по уголовном уделу в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровья человеку.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, мужчина обвинялся в том, что в январе прошлого года будучи в состоянии алкогольного опьянения на свадебном торжестве, на почве личной неприязни нанес потерпевшему удары кулаком в грудь.

В результате потерпевший получил закрытый перелом ребра.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.