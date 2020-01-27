Происшествия

В Псковской области Россельхознадзор запретил к ввозу 18,2 тонны яблок из-за отсутствия маркировки на упаковках

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в пункте карантина растений «Долосцы-1», расположенном на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в Себежском районе, должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям был запрещён ввоз 18,2 тонн яблок. Партия подкарантинной продукции следовала автомобильным транспортом из Брестской области Республики Беларусь в город Удомля Тверской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе осуществления проверочных мероприятий государственными инспекторами Управления было выявлено нарушение карантинных фитосанитарных требований Евразийского экономического союза. На упаковках части продукции отсутствовали маркировочные этикетки.

Ввоз 18,2 тонн свежих яблок на территорию Российской Федерации запрещен.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.