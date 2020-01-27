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В Пскове мошенники массово атакуют клиентов Альфа-Банка

30.01.2020 19:01|ПсковКомментариев: 0

Псковичам массово звонят мошенники, представляясь службой безопасности Альфа-Банка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пострадавшие от действий злоумышленников жители областного центра. По их словам, обманутых подобным образом клиентов банка уже очень много.

Пострадавшие отметили, что преступники используют классическую мошенническую схему - якобы с банковской картой клиента производят мошеннические действия, и необходимо срочно деактивировать личный кабинет, после чего следует выманивание важных данных, позволяющих списывать со счета обманутого средства.

«Мы много раз слышали об этих схемах, но думали, что они затрагивают клиентов только крупных банков. Поэтому удивительна прицельность таких звонков. Звонят именно клиентам Альфа-Банка, что заставляет задуматься, а не утекла ли у них база персональных данных», - поделились обманутые псковичи.

Напомним, что все подобные звонки о подозрительных действиях по банковскому счету, вне зависимости от того, каким финансовым учреждением назвались на другом конце провода, нужно скидывать, после чего рекомендуется перезвонить на горячую линию банка. Никому никогда не сообщайте по телефону кодов, присланных по СМС. Также нельзя ни с кем делиться CVV-кодами с оборота банковских карт.

Источник: Псковская Лента Новостей
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