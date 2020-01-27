Происшествия

Условный срок получил житель Невеля за целую серию краж

Невельским районным судом Псковской области осужден 26-летний местный житель за совершение преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Невелького района, в суде установлено, что 16 июля прошлого года в ночное время мужчина незаконно проник в дом в деревне Авдейково Невельского района Псковской области и похитил электрическую плиту марки «Гомельчанка» и бензотриммер марки «TEXAS», причинив потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 8 194 рубля.

Он же, на следующий день в ночное время незаконно проник в домовладение в деревне Щербино Невельского района Псковской области, где тайно похитил продукты питания и денежные средства. С похищенным с места совершения преступления скрылся, причинив потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 2 530 рублей.

А 28 октбря находясь в квартире дома 63 по улице Ломоносова в городе Невель Псковской области, воспользовавшись тем, что потерпевший находится в сильном алкогольном опьянении и уснул на диване, тайно похитил принадлежащий последнему смартфон 6,2 марки «TECNO Spark 3 Pro 2/32 Gb», причинив потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 6 900 рублей.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных тяжких противоправных деяний, личности виновного, частичное возмещение им причиненного преступлением ущерба, гособвинитель старший помощник Невельского межрайонного прокурора Лидия Рус сочла невозможным его исправление без изоляции от общества. Согласившись с прокурором, суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.