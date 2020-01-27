Происшествия

Обязательные работы назначены жителю Невеля за нетрезвое вождение

Невельским районным судом Псковской области осужден 46-летний житель Пскова за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Невельского района, в суде установлено, что пскович, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 30 ноября прошлого года в ночное время двигался на своей автомашине марки Рено Megane по улице Комсомольская в сторону улицы Энгельса города Невеля Псковской области, где был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД России «Невельский» и при проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения при помощи алкотектора у него установлено состояние алкогольного опьянения с концентрацией абсолютного этилового спирта в пробе выдыхаемого им воздуха 1,265 мг/л.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного и его имущественного положения, гособвинитель старший помощник Невельского межрайонного прокурора Лидия Рус сочла возможным назначение ему наказания в виде обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью связанной управлением транспортными средствами.

Аналогично запрошенному прокурором наказанию, суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью связанной управлением транспортными средствами сроком на 2 года.