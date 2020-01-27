Происшествия

Реальный тюремный срок может получить псковичка за кражу духов из магазинов

Прокурором Псковского района утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении жительницы города Пскова 1996 года рождения, которая совершила две кражи: оно преступление, предусмотренное ст. 158.1 УК РФ - мелкое хищение чужого имущества лицом подвергнутым административному наказанию по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, а также преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, в ходе дознания установлено, что 30 декабря 2019 года девушка находясь в дневное время в магазине АО «Тандер» по адресу: Псковский район, деревня Борисовичи, улица Завеличенская, дом 23 будучи лицом, подвергнутым ранее административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершила хищение 1 парфюмированной воды марки «Lacoste Pour Femme г/вода жен 90 мл (Проктер):28» стоимостью 2322 рубля 82 коп.

Кроме того, 10 января 2020 года в дневное время злоумышленница из этого же магазина тайно похитила 1 парфюмированную воду марки «Lacoste Pour Femme Intensе п/вода 50 мл жен (HFC Prestige):32» стоимостью 1955 рублей 18 коп. и 1 туалетную воду марки «EAU DE Lacoste L.12.12 P Elle Skg т/в жен 50 мл (P&G)3/36» стоимостью 1812 рублей 55 коп. а всего на сумму 3767 рублей 73 коп.

Санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Санкция ст. 158.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.