Происшествия

Житель Середки может получить 10 лет тюрьмы за удар ножом в грудь знакомого

Прокурором Псковского района утверждено обвинительное заключение в отношении 25-летнего жителя Псковского района, совершившего умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Следствием установлено, что в середине ноября 2019 года в ходе конфликта между двумя жителями села Середка Псковского района, находившимися в квартире в доме по улице Фабричной, 25-летний злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ножом нанес потерпевшему один удар в область груди, и один удар в область бедра причинив последнему тяжкий опасный для жизни человека вред здоровью, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.