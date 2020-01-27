Происшествия

Житель Гдовского района осужден за кражу аккумулятора

Прокуратурой Гдовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в краже из автомобиля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в суде установлено, что 7 декабря 2019 года у подсудимого возник умысел на кражу имущества из автомобиля его знакомого. Пользуясь отсутствием свидетелей, он похитил из автомобиля аккумуляторную батарею стоимостью 3210 рублей.

Приговором Гдовского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества).

Учитывая позицию государственного обвинителя суд назначил указанному гражданину наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и возложил на него обязанности.