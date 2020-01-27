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Житель Пыталовского района получил условный срок за насилие в отношении полицейского

31.01.2020 13:18|ПсковКомментариев: 0

Прокуратурой Пыталовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Пыталовского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в суде установлено, что 29 мая 2019 года, около 19 часов, при доставлении в отделение МВД России по Пыталовскому району, находясь в агрессивном состоянии, подсудимый схватил полицейского за шею и стал душить, после чего придавил массой тела последнего к выступающим частям салона автомобиля.

С учетом позиции государственного обвинителя суд за совершенное преступление назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком 1 год условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с назначением прохождения принудительного лечения у нарколога.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Теги: #Пыталовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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