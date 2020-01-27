Происшествия

Прокуратура Пыталовского района обязала местную администрацию снести аварийный дом в центре города

Прокуратурой Пыталовского района в деятельности местной администрации выявлены нарушения требований жилищного законодательства.

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, проверка показала, что в центре города Пыталово расположен двухэтажный жилой многоквартирный дом, который признан аварийным и подлежащим сносу. В данном доме расположена парикмахерская, рядом с домом находится общественный парк, музей, образовательное учреждение для несовершеннолетних, заведение быстрого питания, детская библиотека, магазины и т.д.

В связи с техническим состоянием дома установленный органом местного самоуправления срок для сноса многоквартирного дома является неразумным в связи с наличием реальной угрозы разрушения дома. Нахождение в центре Пыталово этого дома создает риск причинения вреда жизни и здоровью в результате разрушения дома не только для жильцов дома, но и для других жителей населенного пункта.

Прокуратурой района в Пыталовский районный суд направлено исковое заявление об обязании администрации муниципалитета принять меры в устранения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также в целях расселения жильцов дома.