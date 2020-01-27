Происшествия

Пскович получил ранения в результате подрыва боеприпасов у него в гараже

В Пскове мужчина пострадал в результате подрыва боеприпасов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, 29 января от гаража по улице Харченко в Пскове в областную больницу с множественными осколочными ранениями был доставлен мужчина, 1976 года рождения. По предварительным данным, этот гражданин хранил в своем гараже боеприпасы периода Великой Отечественной войны. И в результате его неосторожного обращения с ними произошел подрыв.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего в ходе проверки выясняются сотрудниками 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову. По имеющимся сведениям, пострадавший нашел боеприпасы в местах боев времен войны и незаконно хранил их.