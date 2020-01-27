Происшествия

В Пскове раскрыто совершенное 12 лет назад двойное убийство

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области расследуется уголовное дело, возбужденное 13 января 2008 года по факту обнаружения указанным днем в своем доме в Пскове тел сожительствующей пары с множественными рублеными ранами головы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, несмотря на приостановление предварительного следствия по уголовному делу, работа по раскрытию преступления продолжалась, в том числе с коллегами из отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в Санкт-Петербурге) Главного управления криминалистики (Криминалистический центр) Следственного комитета России при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Пскову.

Благодаря кропотливой работе следователей центрального аппарата СК России и регионального управления, сумевших в течении двух последних дней установить психологический контакт с ключевыми свидетелями, которые изначально давали ложные показания, чтобы пустить ход расследования по ложному пути, удалось убедить их давать правдивые показания. В результате собранных исключительно следственным путем доказательств преступление было раскрыто, подозреваемый задержан.

Им оказался 40-летний житель Пскова, ранее судимый за убийство, который после инкриминируемого ему преступления совершил и уже отсидел пятилетний срок за преступление на сексуальной почве.

По версии следствия, в один из дней в январе 2008 года тогда еще 28-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнив старую обиду пришел в дом потерпевших и зарубил их топором, нанеся в общей сложности около 25 ударов по голове, после чего с места преступления скрылся.

Сегодня задержанному предъявлено обвинение и по ходатайству следствия Псковским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Работа по сбору и закреплению доказательств продолжается.