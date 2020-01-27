Происшествия

Псковича подозревают в краже коньяка и текилы из магазина на Рижском проспекте

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже коньяка и текилы из магазина на Рижском проспекте. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росгвардии по Псковской области, местного жителя сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали 30 января, около 12.00.



«Этого 31-летнего псковича подозревают, что он совершил хищение бутылки коньяка и двух бутылок текилы, стоимостью 2600 рублей, - отметили в пресс-службе. - Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии».

В управлении добавили, что предполагаемого нарушителя передали в территориальный отдел полиции.