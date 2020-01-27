Происшествия

Великолучанка пыталась продать мошеннику мебель и лишилась 58 тысяч рублей

Жительница Великих Лук хотела продать в интернете мебель, однако откликнувшийся на предложение незнакомый «клиент» завладел 58 тысячами рублей женщины. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, объявление о продаже 28-летняя великолучанка разместила 25 января.

Источник: pixabay.com

«Вскоре ей позвонил незнакомец, который изъявил желание приобрести предложенный товар. Но операция купли-продажи завершилась неприятностью для великолучанки. Неизвестный мошенник обманным путем завладел ее деньгами», - отметили в пресс-службе.

Также в управлении добавили, что сейчас в рамках возбужденного уголовного дела выясняются все обстоятельства произошедшего.