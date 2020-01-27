Полиция ищет пенсионерку, пропавшую без вести в Псковском районе

ОМВД России по Псковскому району устанавливается местонахождение пропавшей без вести Ольги Ивановой, 1935 года рождения. По имеющимся данным, 27 января 2020 года она ушла из дома по месту жительства в деревне Паничьи Горки Ядровской волости Псковского района. Недалеко расположены садоводческие товарищества «Весна-80» и «Сады Высоцкие». До настоящего времени местонахождение женщины неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.
Приметы: рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, волосы волнистые, седые, стрижка короткая. Зубы отсутствуют. Хромает на правую ногу, ходит медленно. Страдает потерей памяти.
Была одета: халат сине-красного цвета, рейтузы, тапки или галоши, была без головного убора.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ольги Ивановой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 8(8112) 676-851, 676-872 или 02.