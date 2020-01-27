Происшествия

У псковички мошенники сняли с банковской карты 200 тысяч рублей

В областном центре псковички поддались на уловки мнимых сотрудников банков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, по версии следствия, 24-летней жительнице Пскова 29 января на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. И под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств завладел с ее банковской карты деньгами в сумме 200 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

А другая псковичка, 1952 года рождения, в результате действий мошенника лишилась со своей банковской карты около 74 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за содействием в полицию. Возбуждено уголовное дело.

В этой связи полиция убедительно просит жителей региона проявлять максимальную осторожность в подобных ситуациях и не поддаваться на ухищрения незнакомцев.