Происшествия

Великолучанка созналась в фиктивной регистрации двух граждан Республики Таджикистан

В Великих Луках установлена местная жительница, подозреваемая в фиктивной регистрации иностранных граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, в ходе дознания по уголовному делу установлено, что не работающая великолучанка, 1971 года рождения, в октябре 2019 года в квартире дома по улице Дьяконова в городе на Ловати осуществила фиктивную постановку на миграционный учет двух граждан Республики Таджикистан.

Она дала признательные показания. По данному факту проводится проверка.