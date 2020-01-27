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Великолучанка созналась в фиктивной регистрации двух граждан Республики Таджикистан

02.02.2020 13:48|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках установлена местная жительница, подозреваемая в фиктивной регистрации иностранных граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, в ходе дознания по уголовному делу установлено, что не работающая великолучанка, 1971 года рождения, в октябре 2019 года в квартире дома по улице Дьяконова в городе на Ловати осуществила фиктивную постановку на миграционный учет двух граждан Республики Таджикистан.

Она дала признательные показания. По данному факту проводится проверка.

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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