Происшествия

В Великих Луках будут судить женщину за продажу чужого автомобиля на запчасти

Заместителем прокурора Псковской области утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы города Великие Луки, обвиняемой в совершении преступления - растрата чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе следствия установлено, что в сентябре 2019 года женщина без ведома собственника продала на запчасти находящуюся у нее во временном пользовании автомашину «Хонда Цивик» 1998 года выпуска, тем самым причинив значительный материальный ущерб потерпевшему в сумме 109 000 рублей.

Действия обвиняемой квалифицированы как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.2 ст.160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.