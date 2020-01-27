Происшествия

Житель Новосокольнического района может на два года отправиться за решетку за сообщение о грабеже, которого не было

Прокурор Новосокольнического района признал законным и обоснованным постановление следователя о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного доноса о совершении преступления.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, 14 декабря, в 21.00, 39-летний житель Новосокольнического района, находясь в деревне Насва, действуя умышленно, из личной заинтересованности, желая скрыть от сотрудников полиции свою причастность к управлению в состоянии алкогольного опьянения принадлежащим ему автомобилем, на котором он до этого, нарушив Правила дорожного движения РФ, съехал в кювет, позвонил по телефону в дежурную часть МО МВД России «Новосокольнический» и устно ложно сообщил оперативному дежурному данного правоохранительного органа о том, что его избили и похитили у него автомобиль.

По данному сообщению на место указанного преступления осуществлен выезд следственно-оперативной группы. При проверке вышеуказанного сообщения установлено, что оно является заведомо ложным. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.