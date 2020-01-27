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Псковский чиновник, незаконно приватизировавший служебное жилье, заплатит в областной бюджет более 3 млн рублей

Прокуратура Псковской области провела проверку соблюдения законодательства о государственной и муниципальной собственности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий установлено, что гражданин в период замещения руководящей должности в органе исполнительной власти Псковской области незаконно приватизировал на свою супругу служебное жилое помещение, которое в дальнейшем отчуждено ею третьему лицу в целях сокрытия недействительной (ничтожной) сделки.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ч. 3 ст. 92 Жилищного кодекса Российской Федерации служебные жилые помещения отнесены к жилым помещениям специализированного жилищного фонда. Специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, в наем, за исключением передачи таких помещений по договорам найма.

В связи с тем, что истребовать спорное жилье от вышеуказанных лиц в собственность Псковской области не представлялось возможным по причине его отчуждения, по результатам проведенной проверки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием о взыскании в доход бюджета Псковской области стоимости данной квартиры в размере 3 166 259, 95 рублей.

Требования прокурора судом удовлетворены, на ответчиков возложены соответствующие обязанности.

Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение суда первой инстанции признано законным и обоснованным.

Решение суда вступило в законную силу.