Происшествия

Житель Новосокольников, ударивший знакомого кочергой, предстанет перед судом

Прокурором Новосокольнического района утверждено обвинительное постановление в отношении 40-летнего жителя города Новосокольники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе расследования установлено, что 2 ноября 2019 года около 14 часов обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, по месту своего жительства в индивидуальном жилом доме на улице Речной, в ходе ссоры нанес своему знакомому удар кочергой в область левого предплечья, чем умышленно причинил ему телесные повреждения в виде ушибленной раны с подкожной гематомой вокруг, которые нанесли легкий вред здоровью.

Уголовное дело 15 января направлено мировому судье судебного участка №10 Новосокольнического района для рассмотрения по существу.

Санкция п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.