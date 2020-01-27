Происшествия

В Великих Луках угнали «KIA Rio»

1 февраля на центральном рынке Великих Лук обокрали жительницу Великолукского района. 1952 года рождения. Из ее сумки неизвестный вытащил 2000 рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской полиции, в этот же день в одном из популярных магазинов Великих Лук обокрали женщину 1952 года рождения. Из ее сумочки украли 950 рублей. По данным фактам проводятся проверки.

Кроме того, в Великих Луках угнали автомобиль «KIA Rio». Кража произошла ночью 31 января. Автомобиль угнали с территории автостоянки на проспекте Гагарина. Ущерб для великолучанки 1972 года рождения составил 400 000 рублей. По данному факту проводится проверка.