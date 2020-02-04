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Житель Печорского района осужден за выращивание конопли

Прокуратурой Печорского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвинялся в выращивании конопли.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, приговором Печорского районного суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.231, ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, а также незаконное приобретение и хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере).

В ходе судебного разбирательства установлено, что в период с 6 марта по 1 мая 2019 года мужчина на приусадебном участке в д. Железово-2 Печорского района в теплице оборудовал грядки, осуществил незаконный посев растений конопли, после чего до 17 октября 2019 года незаконно выращивал указанные растения, осуществляя за ними уход, доведя до стадии созревания.

Он же, в период времени с 1 мая 2019 года по 17 октября 2019 года, после незаконно осуществленного культивирования растений конопли, сорвал выращенные растения, тем самым незаконно приобрел, после чего поместил их в стол, находящийся в сарае, где незаконное хранил без цели сбыта, растения, содержащие наркотические средства, в значительном размере.

17 октября 2019 года в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий незаконно выращенные растения, содержащие наркотические средства, были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции.

С учетом позиции прокурора суд назначил виновному наказание в виде 480 часов обязательных работ.

Приговор суда не вступил в законную силу.