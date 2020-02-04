Происшествия

Дачный дом горел на Нижнечерехинской дороге в Пскове

В 06.39 5 февраля поступило сообщение о возгорании дачного дома на улице Нижнечерехинская дорога в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, дачный дом выгорел изнутри по всей площади. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание в доме. От огня спасен соседний дачный дом.

В 16.44 5 февраля в деревне Луневщина Гдовского района в жилом доме сгорела кровля по всей площади, выгорело изнутри. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 23.16 5 февраля в неэксплуатируемом строении на улице Полевой в городе Острове огнем повреждена кровля на площади 50 кв. метров. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.