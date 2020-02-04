Происшествия

Полиция устанавливает местонахождение пропавшей без вести великолучанки

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение пропавшей без вести Галины Королевой,1951 года рождения. По имеющимся данным, 23 августа 2019 года она ушла из дома. И до настоящего времени ее местонахождение не установлено, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Королевой, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.