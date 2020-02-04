Происшествия

Восемь денежных купюр 20 века пытались провести через границу в Печорском районе

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни пресекли две попытки незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации предметов, возможно представляющих культурно-историческую ценность.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, один случай произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Куничина Гора» на выездном из России направлении, куда прибыл легковой автомобиль «Фольксваген». В ходе осмотра транспортного средства, в салоне автомобиля, в перчаточном ящике приборной панели среди личных вещей, пограничники обнаружили восемь денежных купюр 1909 – 1947 годов издания, возможно представляющих культурную или историческую ценность.

Пояснить, кому принадлежат денежные знаки и с какой целью осуществляется их вывоз из страны, молодой человек не смог.

Еще один инцидент произошел в пункте пропуска «Бурачки», при оформлении рейсового автобуса, следующего на въезд в Россию, у одного из пассажиров были выявлены фарфоровое блюдо, датированное началом прошлого века, а также набор столовых предметов и фарфоровая статуэтка, которые, возможно, также имеют культурно-историческую ценность.

Все выявленные предметы переданы сотрудникам таможни для проведения проверок, соответствующих экспертиз и принятия процессуальных решений по каждому факту.