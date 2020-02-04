Происшествия

Упорно пытавшемуся похитить спиртное из кафе в Родине петербуржцу грозит до 7 лет тюрьмы

Прокурором Псковского района утверждено обвинительное заключение в отношении ранее судимого 32-летнего жителя города Санкт-Петербург, совершившего преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 161 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, установлено, что 10 декабря 2019 года в ночное время злоумышленник, приехавший по личным делам в город Псков, находясь в вечернее время в кафе в деревне Родина Псковского района, мучаясь похмельем, решил тайно похитить спиртное.

Убедившись, что за ним никто не наблюдает, гражданин встал спиной к продавцу и взял со стеллажа две бутылки коньяка общей стоимостью 1336 рублей. Запрятав их в пояс джинсов, поспешил к выходу, но довести начатое до конца ему помешала бдительная продавщица торгового зала. Преградив злоумышленнику дорогу к выходу, она отняла у него бутылки, а преступник принял быстрое решение ретироваться.

Не желая мириться с поражением, опираясь на только что минувший опыт, преступник несколько минут спустя вернулся на место преступления, чтобы довести свой преступный умысел до конца и отбелить свою воровскую репутацию. Забежав в помещение бара, он схватил со стеллажа бутылку шампанского стоимостью 442 рубля и побежал с ней к выходу, но снова был остановлен работником бара. В доблестном сражении, продавцом была получена небольшая травма, не опасная для жизни и здоровья. По итогу второго акта хищения злоумышленника снова постигла неудача, бутылка была возвращена, а он успел удалиться.

Руководимый уже не только желанием похмелья, но теперь и чувством обиды, алкоспринтер в третий раз вернулся на место своего фиаско. Вбежав в помещение, им была украдена бутылка пива стоимостью 112 рублей. Снизив сумму хищения, злоумышленник все-таки сумел реализовать свой преступный замысел.

Данное уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения. Санкция ч. 1 ст. 161, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.