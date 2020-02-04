Происшествия

Несколько случаев дистанционного мошенничества зафиксировано в Псковской области

3 февраля в Великих Луках с банковского счета горожанина, 1968 года рождения, неустановленное лицо дистанционным способом совершило хищение 50 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Красногородском районе 5 февраля местной жительнице, 1960 года рождения, на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. И под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств завладел с ее банковской карты деньгами в сумме 47 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

А 58-летний пскович 3 февраля после общения с мнимым сотрудником банка не досчитался на своей банковской карте более 19 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

К сожалению, в последнее время с подобными ситуациями приходится сталкиваться все чаще. С учетом складывающейся обстановки полиция настоятельно рекомендует жителям области быть в таких ситуациях предельно осмотрительными, не разглашать сведения персонального характера и не поддаваться на различные уловки незнакомцев, которые могут представляться работниками банков и других организаций.