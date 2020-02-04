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Одеяло и подушку, снижающие давление, продал «сотрудник МФЦ» пожилой псковичке

Неизвестные лица под видом сотрудников МФЦ продавали пожилым жителям Псковской области те или иные товары по завышенной стоимости. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила 6 февраля директор ГБУ ПО «МФЦ» Екатерина Ершова на пресс-конференции.

«От лица наших сотрудников неизвестные лица осуществляли обход граждан старше 70 лет якобы для того, чтобы проинформировать их о праве на субсидию на оплату услуг по капремонту. Граждане впускали их к себе домой, а те, осуществляя псевдоконсультацию, заодно предлагали им приобрести лекарства или медицинские средства»,- пояснила Екатерина Ершова.

Веруя в чудодейственный эффект этих средств, пожилые псковичи их приобретали, а потом оказывалось, что они продаются в аптеках в 5-7 раз дешевле.

О таком обмане сотрудники МФЦ узнали от пожилой клиентки, которая пришла в офис за услугой, а заодно поблагодарила «сотрудницу МФЦ» за то, что рассказала ей о праве на субсидию на капремонт. «Потом наш контрольно-правовой отдел занялся этим вопросом и выяснил, что бабушка приобрела у этой «сотрудницы» за 15 тыс рублей одеяло с подушкой, снижающее артериальное давление», - рассказала Екатерина Ершова.