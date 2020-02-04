Происшествия

В Пскове подросток подозревается в причинении ножевого ранения мужчине

Следственным отделом по Пскову следственного управления СК России по Псковской области расследуется уголовное дело в отношении 16-летнего псковича. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, по версии следствия, в ночь на 29 января 2020 года подросток, выражая свое недовольство шумом, который доносился из подъезда дома, взял нож и вышел сперва на лестничную площадку, а затем на улицу, чтобы разобраться. Увидев возле подъезда мужчину, он дважды ударил его ножом в живот, после чего с места преступления скрылся.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.