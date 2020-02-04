Происшествия

В Псковской области возбуждены уголовные дела по контрабанде психотропных и сильнодействующих веществ

В отношении двух граждан России избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудниками МО МВД России «Себежский» совместно с работниками автомобильного пункта пропуска «Бурачки» на территории Себежского района Псковской области 31 января 2020 года в ходе досмотра транспортного средства, следовавшего в Российскую Федерацию из Республики Латвия, было обнаружено и изъято пять ампул емкостью по пять миллилитров с маркировкой. В автомашине следовали двое граждан России, 1963 и 1954 годов рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские установили, что в составе изъятого вещества содержится психотропное вещество диазепам. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 229.1 «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ» Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, ранее один из фигурантов пересекал государственную границу России на другом автомобиле, в котором были оборудованы тайники для сокрытия от таможенного контроля незаконно ввозимых веществ.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий данная автомашина «Ниссан» была обнаружена в Пустошкинском районе. При досмотре иномарки изъяты психотропные и сильнодействующее вещества массой 93.03 грамма, что составляет крупный размер. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается.