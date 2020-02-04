Происшествия

Пенсионер погиб при пожаре в поселке Новоселье

В 23.31 6 февраля произошел пожар на улице Железнодорожной в поселке Новоселье Стругокрасненского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате сгорел жилой дом размером 7 на 6 метров.

В сгоревшем доме обнаружен погибшим пенсионер 1956 года рождения. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. От огня спасена хозпостройка.

В 02.50 7 февраля в деревне Вышгородок в Пыталовском районе сарай площадью 4 на 6 метров выгорел изнутри, сгорела кровля по всей площади. Спасен нежилой дом. Хозяин строений устанавливается. По предварительной информации, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.