Происшествия

Двух магазинных воров задержали вчера росгвардейцы в Пскове

В Пскове росгвардейцы задержали правонарушителей, совершивших кражи из магазинов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 6 февраля в 16.46 наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Гагарина сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который пронес через кассовый узел продукты питания, при этом, не заплатив за них. Задержанный был передан сотрудникам полиции.

Аналогичный случай произошел 6 февраля в магазине на улице Коммунальной. В 20.38 росгвардейцы, прибыв в магазин после нажатия кнопки тревожной сигнализации, задержали мужчину, который совершил хищение сыра стоимостью более 1917 рублей. Подозреваемый передан в территориальный отдел полиции.