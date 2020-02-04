Происшествия

Псковский военнослужащий привлечен к ответственности за ложный донос об угоне своего автомобиля

Псковский военнослужащий привлечен к ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ВСО по Псковскому гарнизону, предварительным следствием установлено, что 20 марта 2019 года в 22 часа 30 минут военнослужащий управлял принадлежащим ему автомобилем «Мерседес-Бенц 260Е» на улице Леона Поземского в Пскове. Зная, что управляемая им машина должным образом не зарегистрирована, он не выполнил требование сотрудника полиции об остановке транспортного средства, после чего совершил наезд на придорожное ограждение и с места ДТП скрылся.

Утром 21 марта 2019 года он сообщил по телефону в полицию о том, что принадлежащий ему автомобиль угнан неизвестным лицом и в тот же день в отделе полиции № 2 УМВД России по Пскову сообщил ложные сведения о хищении его автомобиля.

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.