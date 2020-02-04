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Псковский военнослужащий привлечен к ответственности за длительное отсутствие на службе без уважительных причин

Псковский военнослужащий привлечен к ответственности за длительное отсутствие на службе без уважительных причин.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ВСО по Псковскому гарнизону, предварительным следствием и судом установлено, что военнослужащий 4 февраля 2019 года к установленному служебным регламентом времени – 8 часам 30 минутам, в 1 мотострелковый батальон войсковой части 29760, дислоцированный в Стругокрасненском районе, без уважительных причин не прибыл и стал проводить время по своему усмотрению в Псковской и Ленинградской областях.

22 февраля 2019 года военнослужащий добровольно явился в войсковую часть 29760.

Псковский гарнизонный военный суд назначил ему наказание в виде ограничения по военной службе сроком на 10 месяцев с удержанием из денежного довольствия 10 процентов в доход государства.