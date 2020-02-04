Происшествия

Мошенники ввели псковича в заблуждение и сняли с его карты 300 тысяч рублей

Мошенники под видом банковских работников, пользуясь доверчивостью граждан, вводят людей в заблуждение и завладевают их деньгами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в областном центре в период с 5 по 6 февраля с банковской карты 34-летнего псковича неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка, под предлогом предотвращения попытки несанкционированного списания денежных средств дистанционным способом завладел деньгами в сумме 300 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Еще двое псковичей 5 и 6 февраля в результате дистанционного мошенничества лишились в общей сложности 33 тысяч рублей. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

В Псковском районе гражданке, 1972 года рождения, позвонил незнакомец и тоже предложил свои услуги по защите банковской карты, якобы, от посягательств мошенников. И в результате, с банковской карты женщины было списано более 32 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

В связи с этим полиция предостерегает жителей региона: не поддавайтесь на ухищрения незнакомцев, которые под разными предлогами стараются завладеть вашими сбережениями. Не сообщайте посторонним свои персональные данные и реквизиты банковских карт! Незамедлительно информируйте органы внутренних дел области обо всех подобных случаях.