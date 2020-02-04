Происшествия

Обнаружено тело утонувшего в Смертном озере рыбака

Сегодня, 7 февраля, водолазами поисково-спасательного отряда города Великие Луки в озере Смертное в Новосокольническом районе обнаружено и передано сотрудникам полиции тело пропавшего накануне рыбака.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причина и обстоятельства гибели мужчины 1979 года рождения выясняются следственными органами

Напомним, 6 февраля гражданин 1979 года рождения вчера ушел рыбачить на озеро Смертное около деревни Андропково и, предположительно, утонул.