Происшествия

Пскович украл алюминиевую лодку с берега реки Многа

Прокурором Псковского района утверждено обвинительное заключение в отношении ранее судимого 29-летнего жителя города Пскова, совершившего преступление кражу алюминиевой лодки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, установлено, что 20 мая 2019 года в вечернее время злоумышленник, находясь на берегу реки Многа в деревне Череха Псковского района приметил одиноко причаленную алюминиевую лодку. Далее, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он вытащил из земли металлический штырь с закрепленной на нем металлической цепью, привязывающей лодку к берегу, после чего сплавился на лодке стоимостью 20 000 рублей по течению до реки Великой. Не раскрыв в себе таланты рыбака и не сумев придумать более полезного применения похищенному имуществу, лодка была сдана преступником в пункт металлолома за 6 000 рублей.

Следствием при выяснении обстоятельств дела, установлено, что преступник был ведом сильнейшей мотивацией - желанием опохмелиться. Все полученные деньги были потрачены на алкогольную продукцию, отметили в районной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения, по существу.

Санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.