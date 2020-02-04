Происшествия

В Великих Луках росгвардейцы задержали магазинных воров

7 февраля в 15:30 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на улице Клевцова в Великих Луках - сработала кнопка тревожной сигнализации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали двух молодых людей, которые пронесли через кассовый узел продукты питания на сумму более 900 рублей, при этом, не заплатив за них.

Задержанные были переданы сотрудникам полиции.