Происшествия

Водитель автокрана повредил газопровод в псковской деревне Загорицы

8 февраля в 12.39 поступило сообщение о повреждении газопровода низкого давления на улице Лазурной в деревне Загорицы Псковского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, по прибытию подразделений установлено, что водитель автомашины с подъемным краном при маневре на участке зацепил газопровод низкого давления. В результате аварии происходил выход газа. Аварийной бригадой АО «Газпром газораспределения Псков» утечка газа устранена.

В результате аварии один частный жилой дом остается без газоснабжения.