Происшествия

На Завеличье задержаны мужчины в наркотическом опьянении

В Пскове сотрудники ОМОН задержали граждан с признаками наркотического опьянения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, в ходе совместных, с оперативниками УКОН регионального управления МВД профилактических мероприятий на территории района Завеличье, сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области задержали двоих мужчин, у которых выявлены признаки наркотического опьянения.

В ходе досмотра у задержанных обнаружено вещество растительного происхождения, которое направлено для проведения экспертизы.

В соответствии с законодательством, за совершенные правонарушения, мужчины будут привлечены к ответственности.