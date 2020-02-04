Происшествия

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в хищении косметики

9 февраля около 8 утра экипажу группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 31-летнего местного жителя , который похитил из торгового зала косметические средства на сумму более 1000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

Региональное Управление Росгвардии напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность