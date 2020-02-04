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Два пожара произошли в Псковской области из-за аварийного режима работы электропроводки

10.02.2020 09:32|ПсковКомментариев: 0

Два пожара произошли в Псковской области за прошедшие сутки из-за аварийного режима работы электропроводки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении МЧС.

Так, 9 февраля в Красногородске по этой причине сгорели жилой дом и надворная постройка. Возгорание произошло в 19:46. Пожарным удалось отстоять соседний дом. Кроме того, в 0:19 в деревне Техомичи Себежского района сгорела баня.

Днем ранее, 8 февраля, в 22:51 из-за нарушения правил безопасности при устройстве печи случился пожар на кухне двухкомнатной квартиры в доме по улице Фестивальной. В 23:54 в Пскове на улице Плехановский Посад загорелась баня, огнем повреждены стены на площади 10 квадратных метров.

Источник: Псковская Лента Новостей
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