Происшествия

Два пожара произошли в Псковской области из-за аварийного режима работы электропроводки

Два пожара произошли в Псковской области за прошедшие сутки из-за аварийного режима работы электропроводки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении МЧС.



Так, 9 февраля в Красногородске по этой причине сгорели жилой дом и надворная постройка. Возгорание произошло в 19:46. Пожарным удалось отстоять соседний дом. Кроме того, в 0:19 в деревне Техомичи Себежского района сгорела баня.



Днем ранее, 8 февраля, в 22:51 из-за нарушения правил безопасности при устройстве печи случился пожар на кухне двухкомнатной квартиры в доме по улице Фестивальной. В 23:54 в Пскове на улице Плехановский Посад загорелась баня, огнем повреждены стены на площади 10 квадратных метров.