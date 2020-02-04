Происшествия

Неоднократно судимый житель Бежаницкого района вновь осужден за кражу имущества и паспорта гражданина РФ

Прокуратурой Бежаницкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.112, п. «а» ч.3 ст.158 и ч.2 ст.325 УК РФ.

Четырежды судимый, не работающий житель деревни Красное Солнце Бежаницкого района 1964 года рождения, органами предварительного расследования привлечен в качестве обвиняемого в связи с совершенным им в октябре 2019 тайным хищением чужого имущества на сумму свыше 3 тысяч рублей, общегражданского паспорта гражданина РФ и причиненным легким вредом здоровью, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Бежаницкого района.

Преступления совершены в течение полутора недель, все – в состоянии алкогольного опьянения.

Как установлено судом, в действиях обвиняемого содержался опасный рецидив преступлений, а кроме того, новые преступления были совершены им при неотбытом наказании, назначенном ранее. Имея не снятые и не погашенные установленным порядком судимости, мужчина должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал и совершил новое преступление.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил наказание подсудимому в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.