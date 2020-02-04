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Жителя Бежаницкого района будут судить за применения насилия в отношении сотрудника полиции

Прокуратура Бежаницкого района провела проверку соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства при принятии следственным органом решения о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия к сотруднику полиции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Бежаницкого района, установлено, что в МО МВД России «Бежаницкий» поступил вызов от гражданки о неправомерных действиях бывшего мужа, сломавшего входную дверь в ее дом. Выехавшие на вызов сотрудники МО МВД России «Бежаницкий» обнаружил дебошира, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, в квартире у его знакомых. Нарушитель попытался скрыться и ударил одного из сотрудников полиции головой в область лица.

Бежаницким МСО СУ СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасное для жизни и здоровья к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Процессуальное решение следственного органа о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции признано законным и обоснованным.

Санкция ч.1 ст.318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.