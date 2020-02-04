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Жители Пскова и Пыталово перечислили псевдосотрудникам банка около 130 тысяч рублей

Жители Пскова и Пыталово перечислили мнимым банковским сотрудникам около 130 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 7 февраля 58-летняя псковичка лишилась 15 тысяч рублей после разговора с неизвестным, который представился сотрудником службы безопасности банка. Указанной суммой он завладел под предлогом предотвращения попытки несанкционированного списания денежных средств. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Еще две псковички 40 и 43 лет в результате подобного дистанционного мошенничества лишились в общей сложности около 85 тысяч рублей. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

60-летней жительнице Пыталово тоже позвонил незнакомец и предложил свои услуги по защите банковской карты, якобы, от посягательств злоумышленников. В итоге пенсионерка не досчиталась на своей банковской карте 28 тысяч 500 рублей. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.