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Три должностных лица уволены со службы в Псковской таможне в связи с утратой доверия

В 2019 году три должностных лица уволены со службы в Псковской таможне в связи с утратой доверия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева

В отношении должностных лиц таможни в 2019 году возбуждено 14 уголовных дел: 6 уголовных дел - по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность), 5 уголовных дел - по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), 2 уголовных дела - по части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество); 1 уголовное дело - по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«Пресечению любым коррупционным проявлениям в Псковской таможне уделяется и будет уделяться пристальное внимание, - отметил заместитель начальника таможни Александр Поторочин. - Нарушившим закон - нет места в рядах псковских таможенников. Обращаю внимание граждан, провоцирующих должностных лиц на взятку. Сам факт дачи взятки должностному лицу, несмотря на ее размер, уже является уголовным преступлением».

Вместе с тем Псковской таможней особое значение придается профилактике коррупционных проявлений. Так за 2019 год в Псковской таможне зарегистрировано 24 уведомления от должностных лиц о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. По данным фактам в отношении взяткодателей правоохранительными органами возбуждено 20 уголовных дел по статье 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (дача взятки). В связи с этим Псковская таможня напоминает, что получение взятки и ее дача караются законом.