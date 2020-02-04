Происшествия

Житель Дновского района признался в отстреле лося

Сотрудники отделения полиции по Дновскому району установили подозреваемого в незаконной охоте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

9 февраля в полицию поступило заявление от охотоведа о том, что в лесном массиве у деревни Телепнево Дновского района совершен незаконный отстрел лося.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось по «горячим следам» установить подозреваемого, им оказался 56-летний местный житель. Он дал признательные показания.

Отметим, что в настоящее время охота на лося уже запрещена.

У мужчины среди прочего изъяты охотничье ружье, зарегистрированное в установленном порядке, и голова сохатого. По данному факту проводится проверка.