Происшествия

Материальный ущерб за ДТП выплатил житель Себежа

Материальный ущерб за ДТП взыскан с жителя Себежа. Он заплатил 60 тысяч рублей за неосторожный маневр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП по Псковской области.

В отношении должника «Т» по решению Себежского районного суда было возбуждено исполнительное производство о взыскании ущерба, причиненного автотранспортному средству взыскателя после дорожной аварии.

Автомобилист при движении задним ходом не убедился в безопасности своих действий, совершил наезд на припаркованный на обочине дороги автомобиль. В результате действий «Т» чужая машина была повреждена. Взысканию подлежало 59,8 тысяч рублей.

Судебный пристав ознакомил должника с постановлением о возбуждении исполнительного производства. «В качестве обеспечения исполнения требований решения суда в отношении должника были вынесены постановления о запрете регистрационных действий в отношении его имущества и временное ограничение на выезд должника из Российской Федерации, - отметили в УФССП. - Данные меры принесли результаты. Должник явился на приём в отдел судебных приставов и оплатил задолженность в полном объёме. Ущерб, причинённый автомобилю взыскателя, возмещён».